Julian Anaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Anaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Anaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Anaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Anaya 13 Haziran 1999 tarihinde Turbo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julian Esteban Anaya Zea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Anaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Ceballos agualimpia yapmaktadır. Julian Anaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Anaya'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Anaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Anaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Anaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Anaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Julian Anaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Anaya şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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