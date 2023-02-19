Kevin Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Alvarez 7 Ocak 2005 tarihinde San José de Cúcuta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Alvarez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Alvarez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Kevin Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Alvarez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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