Cristian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Diaz 14 Kasım 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Mateo Díaz Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Diaz'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Cristian Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Diaz şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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