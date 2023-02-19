Hernan Pertuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Pertuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Pertuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Pertuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Pertuz 31 Mart 1989 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Enrique Pertuz Ortega şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Pertuz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Hernan Pertuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Pertuz'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Pertuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Pertuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hernan Pertuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Pertuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep. Medellín

28 Aralık 2011 yılında Dallas

31 Aralık 2012 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

9 Haziran 2022 yılında Dep. La Guaira

26 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Hernan Pertuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Pertuz şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Independiente Medellin (-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.