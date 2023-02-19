Jonathan Tapias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Tapias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Tapias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Tapias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Tapias 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Tapia Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Tapias Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Tapias, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına - tarihinde katılmıştır. Jonathan Tapias'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Tapias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Tapias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonathan Tapias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Tapias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Tapias şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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