Felipe Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Ospina 24 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Ospina Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Ospina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Ospina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Ospina'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Ospina şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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