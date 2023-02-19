Matteo Frigerio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Frigerio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Frigerio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Frigerio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Frigerio 3 Ekim 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Matteo Frigerio Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Frigerio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matteo Frigerio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Frigerio'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matteo Frigerio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Frigerio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Frigerio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Frigerio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Matteo Frigerio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Frigerio şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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