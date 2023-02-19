Jeysen Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeysen Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeysen Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeysen Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeysen Nunez 21 Mart 1989 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeysen Jair Núñez Charles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeysen Nunez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jeysen Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeysen Nunez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeysen Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeysen Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeysen Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeysen Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Expreso Rojo

31 Aralık 2011 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2012 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2013 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2016 yılında Unión Comercio

1 Mart 2016 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2017 yılında Carabobo FC

1 Ocak 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2020 yılında Universitario

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jeysen Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeysen Nunez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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