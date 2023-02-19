Lucas Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rios 8 Mart 1998 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Emanuel Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Rios'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Unión II

12 Haziran 2019 yılında CA Unión

1 Ocak 2021 yılında Real Pilar FC

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Lucas Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rios şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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