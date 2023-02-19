Darwin Carrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Carrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Carrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Carrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Carrero 4 Kasım 1993 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Johan Carrero Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Carrero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Home For Players yapmaktadır. Darwin Carrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darwin Carrero'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Carrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Carrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Carrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Carrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2019 yılında Patriotas

15 Ocak 2021 yılında Always Ready

18 Şubat 2021 yılında Patriotas

3 Ekim 2021 yılında Al-Yarmouk SC

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Darwin Carrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Carrero şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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