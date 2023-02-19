Stalin Motta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stalin Motta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stalin Motta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stalin Motta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stalin Motta 28 Mart 1984 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stalin Motta Vaquiro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stalin Motta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stalin Motta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stalin Motta'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stalin Motta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stalin Motta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stalin Motta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stalin Motta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2006 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2010 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2011 yılında CD La Equidad

11 Şubat 2014 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2014 yılında CD La Equidad

17 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Stalin Motta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stalin Motta şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stalin Motta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.