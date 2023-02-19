Juan Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diaz 1 Ocak 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Díaz Ospina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diaz'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2023 yılında Rionegro Águila

Juan Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diaz şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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