David Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Valencia 31 Mayıs 1991 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Alonso Valencia Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Valencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Valencia'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

31 Aralık 2016 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2021 yılında Once Caldas

15 Ağu 2021 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2022 yılında Nacional Potosí

28 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

David Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Valencia şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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