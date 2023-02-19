Jhon Suaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Suaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Suaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Suaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Suaza 11 Temmuz 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Bayron Suaza Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Suaza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Suaza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Suaza'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Suaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Suaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Suaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Suaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jhon Suaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Suaza şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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