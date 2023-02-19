Juan Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ruiz {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Ruiz Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ruiz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Ruiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Ruiz'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ruiz şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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