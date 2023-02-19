Jefry Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefry Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefry Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefry Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefry Zapata 3 Şubat 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefry Arley Zapata Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefry Zapata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefry Zapata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jefry Zapata'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefry Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefry Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefry Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefry Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jefry Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefry Zapata şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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