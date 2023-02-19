Santiago Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Guzman 15 Mart 2000 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Guzmán Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Guzman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Santiago Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Guzman'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tigres FC

31 Aralık 2021 yılında Seguros U20

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Santiago Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Guzman şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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