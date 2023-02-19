Sebastian Yabur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Yabur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Yabur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Yabur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Yabur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Yabur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Yabur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Yabur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Yabur 5 Mart 1999 tarihinde Nechí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhohann Sebastián Yabur Perea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Yabur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Yabur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Yabur'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Yaburboyu ve yaşı kaç

Sebastian Yabur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Yabur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Yabur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Yabur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2020 yılında Valledupar

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

11 Temmuz 2021 yılında Real Cartagena

6 Ocak 2022 yılında Metropolitanos

7 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Sebastian Yabur kimdir

Sebastian Yabur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Yabur şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Yabur nereli

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