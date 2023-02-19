Styven Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Styven Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Styven Monsalve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Styven Monsalve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Styven Monsalve 7 Ocak 2003 tarihinde San José de Cúcuta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Styven Alexander Monsalve Peñaranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Styven Monsalve Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Styven Monsalve, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Styven Monsalve'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Styven Monsalve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Styven Monsalve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Styven Monsalve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Styven Monsalve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Styven Monsalve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Styven Monsalve şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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