Juan Penaloza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Penaloza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Penaloza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Penaloza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Penaloza 3 Mayıs 2000 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Peñaloza Ragga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Penaloza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Juan Penaloza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Penaloza'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Penaloza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/penaloza3477/

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Juan Penaloza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Penaloza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Penaloza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Penaloza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2018 yılında AD Almudévar

31 Ocak 2019 yılında CD Teruel

30 Haziran 2019 yılında AD Almudévar

1 Temmuz 2019 yılında SD Ejea

1 Temmuz 2020 yılında SD Huesca

2 Ekim 2020 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2021 yılında SD Huesca

9 Ağu 2021 yılında Rionegro Águila

30 Haziran 2022 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2022 yılında Pereira

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Juan Penaloza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Penaloza şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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