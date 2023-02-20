Majed Al Ammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Al Ammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Al Ammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Al Ammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Al Ammari 5 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Majed bin Mohammed bin Yain Allah Al-Rashda Al-Ammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Al Ammari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Majed Al Ammari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Majed Al Ammari'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Al Ammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Al Ammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Al Ammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Al Ammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anadia FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nojoom FC

1 Ekim 2020 yılında Al-Thoqbah

1 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

Majed Al Ammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Al Ammari şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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