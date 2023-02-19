Manuel Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Nunez 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Ignacio Núñez Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Nunez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Manuel Nunez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Manuel Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2021 yılında Nacional B

31 Aralık 2021 yılında Racing Club

Manuel Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Nunez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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