Nicolas Gentilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gentilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gentilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gentilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gentilio 13 Nisan 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Enrique Gentilio Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gentilio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Gentilio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gentilio'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gentilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gentilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Gentilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gentilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2009 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2010 yılında Danubio FC

26 Temmuz 2010 yılında Bella Vista

13 Ağu 2012 yılında Tanque Sisley

22 Ağu 2013 yılında Progreso

20 Ocak 2014 yılında Racing Club

27 Temmuz 2016 yılında CA Torque

18 Temmuz 2017 yılında Manta FC

24 Şubat 2021 yılında Cerrito

4 Ocak 2023 yılında Racing Club

Nicolas Gentilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gentilio şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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