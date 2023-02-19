Gilmar Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilmar Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gilmar Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gilmar Bolivar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gilmar Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilmar Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilmar Bolivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilmar Bolivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilmar Bolivar 27 Ekim 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gilmar Aldair Bolívar Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilmar Bolivar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Gilmar Bolivar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilmar Bolivar'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilmar Bolivarboyu ve yaşı kaç

Gilmar Bolivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilmar Bolivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Gilmar Bolivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilmar Bolivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2021 yılında Karpaty Galych

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2023 yılında Racing Club

Gilmar Bolivar kimdir

Gilmar Bolivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilmar Bolivar şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Udinese Calcio, Atlético Nacional

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Gilmar Bolivar nereli

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