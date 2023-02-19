Facundo Ospitaleche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Ospitaleche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Ospitaleche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Ospitaleche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Ospitaleche 11 Nisan 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ospitaleche Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Ospitaleche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Ospitaleche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Ospitaleche'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Ospitaleche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Ospitaleche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Ospitaleche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Ospitaleche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2014 yılında Defensor

1 Eylül 2016 yılında Venados FC

30 Haziran 2017 yılında Defensor

21 Temmuz 2017 yılında River Plate

30 Haziran 2018 yılında Defensor

6 Temmuz 2018 yılında River Plate

19 Nisan 2021 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2021 yılında Rionegro Águila

8 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

30 Ocak 2023 yılında Racing Club

Facundo Ospitaleche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Ospitaleche şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Ospitaleche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (2010-2014)

Uruguay U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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