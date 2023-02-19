Axel Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Perez 18 Şubat 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Axel Alejandro Pérez Etchelar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Perez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Axel Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Perez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/axelperezz9/

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Axel Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Axel Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nacional B

5 Ocak 2021 yılında Nacional

29 Nisan 2021 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2021 yılında Nacional

13 Ocak 2023 yılında Racing Club

Axel Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Perez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Axel Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional (-2020)

Uruguay U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

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