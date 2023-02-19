Jose Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Avila 19 Mayıs 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Ávila Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Avila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Jose Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Avila'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında Racing Club

Jose Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Avila şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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