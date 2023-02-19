Mauricio Prieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Prieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Prieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Prieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Prieto 26 Eylül 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Prieto Garcés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Prieto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Prieto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mauricio Prieto'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Prieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Prieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Prieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Prieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında River Plate

9 Mart 2011 yılında Kuban Krasnodar

30 Haziran 2011 yılında River Plate

4 Temmuz 2012 yılında Wanderers

30 Haziran 2015 yılında River Plate

1 Temmuz 2015 yılında Wanderers

26 Ağu 2016 yılında Bolívar

13 Şubat 2020 yılında Deportes Temuco

14 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Racing Club

Mauricio Prieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Prieto şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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