Matias Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Velazquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Velazquez 16 Mayıs 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Exequiel Velázquez Maldonado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Velazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Matias Velazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Velazquez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Velazquezboyu ve yaşı kaç

Matias Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Huracán

9 Temmuz 2014 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2017 yılında Tirsense

1 Ağu 2017 yılında Boavista B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2020 yılında Cerrito

4 Ocak 2023 yılında Racing Club

Matias Velazquez kimdir

Matias Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Velazquez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Matias Velazquez nereli

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