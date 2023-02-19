Erik De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik De Los Santos 16 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Erik De Los Santos Olivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik De Los Santos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik De Los Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Erik De Los Santos'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Peñarol B

11 Mart 2020 yılında Villa Española

31 Aralık 2020 yılında Peñarol B

11 Mart 2021 yılında Racing Club

Erik De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik De Los Santos şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik De Los Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol

Uruguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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