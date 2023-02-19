Juan Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Rivero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Rivero 27 Haziran 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Rivero Pin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Rivero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Rivero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Rivero'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Riveroboyu ve yaşı kaç

Juan Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Racing Club

Juan Rivero kimdir

Juan Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Rivero şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de Montevideo (-2019)

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Juan Rivero nereli

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