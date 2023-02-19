İgnacio Lema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Lema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Lema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Lema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Lema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Lema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Lema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Lema 24 Ocak 2003 tarihinde Ciudad del Plata şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Ignacio Lema Otormín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Lema Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Lema, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İgnacio Lema'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 3 Ağu 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Lemaboyu ve yaşı kaç

İgnacio Lema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Lema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Lema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Lema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club

İgnacio Lema kimdir

İgnacio Lema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Lema şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de Montevideo

İgnacio Lema Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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İgnacio Lema nereli

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