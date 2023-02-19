Diego Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sosa 28 Temmuz 1997 tarihinde Zárate şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Diego Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Sosa'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tigre II

1 Ocak 2017 yılında Tigre

3 Ağu 2017 yılında Unión Española

12 Ocak 2018 yılında Tigre

6 Ocak 2023 yılında Racing Club

31 Aralık 2023 yılında Tigre

Diego Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sosa şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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