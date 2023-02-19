Nicolas Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lopez 16 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Horacio López Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Nicolas Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lopez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2020 yılında Racing Club

6 Eylül 2020 yılında Salamanca CF B

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

Nicolas Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lopez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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