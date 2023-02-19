Agustin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Rodriguez 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Rodríguez da Luz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Agustin Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Rodriguez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Rodriguez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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