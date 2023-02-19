Agustin Alaniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alaniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alaniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alaniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alaniz 16 Mayıs 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Nicolás Alaniz Sani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alaniz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alaniz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Alaniz'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Alaniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Alaniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Alaniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alaniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Peñarol B

6 Şubat 2022 yılında Miramar

31 Aralık 2022 yılında Peñarol

12 Ocak 2023 yılında Racing Club

Agustin Alaniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alaniz şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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