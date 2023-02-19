Rodrigo Rey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rey 18 Ekim 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Rodrigo Rey Jorge şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Rodrigo Rey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rey'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Rey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Rey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club

Rodrigo Rey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rey şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Rey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club de Montevideo (-2020)

Uruguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.