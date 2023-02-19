Fabian Piriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Piriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Piriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Piriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Piriz 25 Ocak 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Eduardo Píriz González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Piriz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Piriz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Piriz'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Piriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Piriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabian Piriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Piriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Peñarol

2 Şubat 2018 yılında Rampla Jrs

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2018 yılında Peñarol B

7 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2019 yılında Peñarol B

13 Ağu 2019 yılında Villa Española

31 Aralık 2019 yılında Peñarol B

8 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2020 yılında Peñarol B

5 Mart 2021 yılında Racing Club

Fabian Piriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Piriz şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Siete Estrellas, CA Peñarol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.