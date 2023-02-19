Rodrigo Odriozola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Odriozola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Odriozola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Odriozola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Odriozola 31 Ağu 1988 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Odriozola López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Odriozola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Odriozola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 17 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Odriozola'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Odriozola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Odriozola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Odriozola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Odriozola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Racing Club

1 Şubat 2013 yılında Progreso

1 Temmuz 2013 yılında CA Cerro

6 Ağu 2014 yılında Gostaresh FC

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Pasto

3 Ağu 2015 yılında CA Atenas

27 Ocak 2016 yılında Progreso

7 Temmuz 2016 yılında Rampla Jrs

6 Ocak 2020 yılında Ñublense

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2021 yılında Racing Club

Rodrigo Odriozola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Odriozola şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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