Matias Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Benitez 13 Kasım 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Matías Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Benitez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Benitez'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate II

1 Nisan 2021 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2021 yılında River Plate II

3 Şubat 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

12 Ocak 2023 yılında Racing Club

Matias Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Benitez şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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