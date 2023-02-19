Lucas Piriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Piriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Piriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Piriz 18 Mart 2002 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Emiliano Píriz Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Piriz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Piriz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Piriz'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Piriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Piriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Piriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Piriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Piriz şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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