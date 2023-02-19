Santiago Mourino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mourino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mourino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Mourino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Mourino 13 Şubat 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Santiago Mouriño González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Mourino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Santiago Mourino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Mourino'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Mourino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Mourino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Mourino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Mourino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Racing Club

Santiago Mourino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Mourino şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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