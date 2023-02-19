Gonzalo Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Aguilar 2 Ağu 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Aguilar Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Aguilar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Aguilar'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Racing Club

Gonzalo Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Aguilar şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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