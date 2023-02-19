Gaston Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Bueno 2 Şubat 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Matías Bueno Sciutto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Bueno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Gaston Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 23 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Bueno'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaston Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sambenedettese

1 Ocak 2007 yılında Juventud

1 Temmuz 2009 yılında Progreso

28 Temmuz 2010 yılında Central

1 Temmuz 2011 yılında Danubio FC

11 Temmuz 2013 yılında Wanderers

8 Ağu 2017 yılında Danubio FC

7 Ocak 2019 yılında Wanderers

23 Nisan 2021 yılında Racing Club

Gaston Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Bueno şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.