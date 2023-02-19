Jose Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Varela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Varela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Varela 29 Mayıs 1988 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Pablo Varela Rebollo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Varela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Jose Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Varela'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Varelaboyu ve yaşı kaç

Jose Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında Bella Vista

12 Temmuz 2012 yılında Danubio FC

1 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

26 Temmuz 2013 yılında FC Motagua

1 Temmuz 2014 yılında Rentistas

14 Temmuz 2015 yılında Juventud

20 Şubat 2018 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2019 yılında Juventud

1 Ocak 2020 yılında Alianza FC

2 Temmuz 2020 yılında Racing Club

Jose Varela kimdir

Jose Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Varela şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Varela nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!