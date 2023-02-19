Jose Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Varela 29 Mayıs 1988 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Pablo Varela Rebollo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Varela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Jose Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Varela'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında Bella Vista

12 Temmuz 2012 yılında Danubio FC

1 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

26 Temmuz 2013 yılında FC Motagua

1 Temmuz 2014 yılında Rentistas

14 Temmuz 2015 yılında Juventud

20 Şubat 2018 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2019 yılında Juventud

1 Ocak 2020 yılında Alianza FC

2 Temmuz 2020 yılında Racing Club

Jose Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Varela şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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