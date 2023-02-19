Ariel Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Cabral 11 Eylül 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Ariel Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Cabral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RAB SPORTS - Dr. Rodolfo Baque yapmaktadır. Ariel Cabral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Cabral'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Cabral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arielcabral5/

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Ariel Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ariel Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2010 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2011 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2015 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2015 yılında Cruzeiro

14 Ekim 2020 yılında Goiás EC

28 Şubat 2021 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

29 Haziran 2022 yılında Racing Club

Ariel Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Cabral şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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