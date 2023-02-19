Agustin Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Pereira 24 Mart 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Agustín Pereira Castelnoble şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Pereira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Agustin Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Pereira'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Pereira şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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