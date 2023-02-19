Santiago Pintos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Pintos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Pintos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Pintos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Pintos 24 Mayıs 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago César Pintos Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Pintos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Pintos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Pintos'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Pintos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Pintos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Pintos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Pintos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Racing Club

Santiago Pintos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Pintos şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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