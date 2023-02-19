Luis Gorocito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Gorocito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Gorocito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Gorocito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Gorocito 5 Ekim 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Antonio Gorocito Resende şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Gorocito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Gorocito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 20 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Gorocito'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Gorocito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Gorocito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Gorocito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Gorocito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

7 Temmuz 2014 yılında Necaxa

17 Ağu 2015 yılında ara verdi

20 Kasım 2019 yılında Racing Club

Luis Gorocito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Gorocito şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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