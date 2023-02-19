Tomas Veron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Veron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Veron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Veron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Veron 3 Eylül 2000 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Verón Lupi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Veron Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Cyterszpiler yapmaktadır. Tomas Veron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club de Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Racing Club de Montevideo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Veron'nin Racing Club de Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Veron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Veron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Veron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Veron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2018 yılında Quilmes II

17 Eylül 2020 yılında Sacachispas

31 Aralık 2021 yılında Quilmes II

6 Ocak 2022 yılında Quilmes

10 Şubat 2022 yılında Racing Club

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Racing Club

Tomas Veron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Veron şuan Racing Club de Montevideo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.